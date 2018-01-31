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Mahkeme Başkanı'ndan sanığa sert tepki: Haddini aşma!

AA |  31 Ocak 2018 Çarşamba - 18:41 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 18:44

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akıncı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında savunma yapan sanık eski Binbaşı Ahmet Taştan'ı, darbe girişiminde yer almayan üst rütbeli komutanlara yönelik ithamda bulunması üzerine "Haddini aşma, başkalarını ithamda altında bırakacak savunma yapma" diyerek uyardı


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi  sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34  kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin  haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu  143 sanığın yargılandığı davanın 25. duruşması tamamlandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları  Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda görülen duruşmada savunma  yapan tutuklu sanık eski Binbaşı Ahmet Taştan, o dönem, sınıf subayı ve öğrenci  bölük komutanı olarak Kuleli Askeri Lisesi'nde görev yaptığını söyledi.

Taştan, hakkındaki iddiaların çoğu kamera görüntülerine dayandığını,  bunları inceleyemediği için savunmasının kısıtlandığını iddia etti. Bunun üzerine  Mahkeme Başkanı Taner Akıncı, "Serzenişlerini dinlemiyoruz, savunma hakkın  kısıtlanmayacak savunmana başlayabilirsin." dedi.

Darbeci ve FETÖ'cü olmadığını iddia eden Taştan, "Normal bir gündü,  olağan dışılık görmedim. Yoğun terör saldırısı olacağı bilgisi geldi. Bu nedenle  tabur komutanı, görevlendirildiğimizi belirterek, birinci köprüye gitmemizi  emretti. Büyük bir terör saldırısı ile karşı karşıya olduğumuzu düşündüm. O gün  benim aklıma darbe gelmedi. 15 Temmuz'dan önce yapıldığı iddia edilen darbe  toplantılarına da katılmadım. İçinde 'darbe' kelimesi geçen bir emir bana  verilmedi." diye konuştu.

Olay günü cep telefonunun şarjının bittiğini, bu nedenle kimseyle  görüşmediğini ve internete giremediğini öne süren Taştan, savunmasında, üst  rütbedeki komutanlara yönelik ithamda bulundu. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı  Akıncı, "Haddini aşma, başkalarını ithamda altında bırakacak savunma yapma."  diyerek sanık Taştan'ı bir kez daha uyardı.

Uyarılara aldırış etmeyen Taştan'ın ithamlara devam etmesi üzerine  Başkan Akıncı, "Az önceki uyarımı tekrar etmeyeceğim. Üçüncü kez uyarmayacağım.  Böyle savunma dışında devam edersen, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırsın."  dedi.

Köprüde şehit olan vatandaşların hepsinin askerlerin silahlarından  çıkan kurşunla olmadığını iddia eden Taştan, darbe girişimi esnasında farklı  grupların ateş ettiğini öne sürdü.

Sanık askerlerin ifadeleri neticesinde asker Kurtuluş Kaya'yı gözünden  vurduğu iddia edilen Taştan, bu kapsamdaki tüm suçlamaları reddetti.

Sabah saatlerinde savunmaya başlayan ve yaklaşık 5 saat söz verilen  eski Binbaşı Taştan, hakkındaki iddialara yanıt vermek yerine iddianamede yer  alan müşteki ifadelerini okudu. Mahkeme Başkanı Akıncı'nın sık sık "isnat edilen  suçlamalarla ilgili savunma yapması" yönündeki uyarısına rağmen bu davranışından  vazgeçmeyen Taştan, savunmasını müşteki ifadelerini okuyarak tamamladı.

Darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit  edildiği, 424 kişinin yaralandığı olaylarda bir tek kendisinin mağdur olduğunu  söyleyen, sürekli polisleri ve olay yerindeki vatandaşları suçlayan Taştan,  müşteki avukatlarının sorularını cevaplamayacağını söyledi.

"Utanılacak bir şey yapmadım"

Başbakanlık avukatı Yasin Şamlı, sanık Ahmet Taştan hakkındaki  iddiaları ve delilleri okuyarak, "Darbeyi bilen, köprüde darbe girişimini sevk ve  idare eden, öğrencilere 'Ateş etmezseniz ben size sıkarım.' diyen, polisleri  hedef gösteren, 34 kişinin şehit, 424 kişinin gazi olmasına neden olan bu sanığa  soru sormaya gerek duymuyorum." dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde askerlere "vur emri" verdiği görüntüleri  olan Taştan, "Utanılacak bir şey yapmadım. Savunmam gerçeklere dayalıdır. Ben  ateş etmedim." ifadelerini kullandı.

Duruşma Taştan'ın çapraz sorgusuna devam edilmek üzere yarına  ertelendi.

Öte yandan sabah saatlerinde duruşmaya gelen müşteki İl Emniyet Müdürü  Mustafa Çalışkan, öğle saatlerinde ayrıldı.

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