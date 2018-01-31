Mahkeme Başkanı'ndan sanığa sert tepki: Haddini aşma!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın 25. duruşması tamamlandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski Binbaşı Ahmet Taştan, o dönem, sınıf subayı ve öğrenci bölük komutanı olarak Kuleli Askeri Lisesi'nde görev yaptığını söyledi.

Taştan, hakkındaki iddiaların çoğu kamera görüntülerine dayandığını, bunları inceleyemediği için savunmasının kısıtlandığını iddia etti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Taner Akıncı, "Serzenişlerini dinlemiyoruz, savunma hakkın kısıtlanmayacak savunmana başlayabilirsin." dedi.

Darbeci ve FETÖ'cü olmadığını iddia eden Taştan, "Normal bir gündü, olağan dışılık görmedim. Yoğun terör saldırısı olacağı bilgisi geldi. Bu nedenle tabur komutanı, görevlendirildiğimizi belirterek, birinci köprüye gitmemizi emretti. Büyük bir terör saldırısı ile karşı karşıya olduğumuzu düşündüm. O gün benim aklıma darbe gelmedi. 15 Temmuz'dan önce yapıldığı iddia edilen darbe toplantılarına da katılmadım. İçinde 'darbe' kelimesi geçen bir emir bana verilmedi." diye konuştu.

Olay günü cep telefonunun şarjının bittiğini, bu nedenle kimseyle görüşmediğini ve internete giremediğini öne süren Taştan, savunmasında, üst rütbedeki komutanlara yönelik ithamda bulundu. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Akıncı, "Haddini aşma, başkalarını ithamda altında bırakacak savunma yapma." diyerek sanık Taştan'ı bir kez daha uyardı.

Uyarılara aldırış etmeyen Taştan'ın ithamlara devam etmesi üzerine Başkan Akıncı, "Az önceki uyarımı tekrar etmeyeceğim. Üçüncü kez uyarmayacağım. Böyle savunma dışında devam edersen, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırsın." dedi.

Köprüde şehit olan vatandaşların hepsinin askerlerin silahlarından çıkan kurşunla olmadığını iddia eden Taştan, darbe girişimi esnasında farklı grupların ateş ettiğini öne sürdü.

Sanık askerlerin ifadeleri neticesinde asker Kurtuluş Kaya'yı gözünden vurduğu iddia edilen Taştan, bu kapsamdaki tüm suçlamaları reddetti.

Sabah saatlerinde savunmaya başlayan ve yaklaşık 5 saat söz verilen eski Binbaşı Taştan, hakkındaki iddialara yanıt vermek yerine iddianamede yer alan müşteki ifadelerini okudu. Mahkeme Başkanı Akıncı'nın sık sık "isnat edilen suçlamalarla ilgili savunma yapması" yönündeki uyarısına rağmen bu davranışından vazgeçmeyen Taştan, savunmasını müşteki ifadelerini okuyarak tamamladı.

Darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit edildiği, 424 kişinin yaralandığı olaylarda bir tek kendisinin mağdur olduğunu söyleyen, sürekli polisleri ve olay yerindeki vatandaşları suçlayan Taştan, müşteki avukatlarının sorularını cevaplamayacağını söyledi.

"Utanılacak bir şey yapmadım"

Başbakanlık avukatı Yasin Şamlı, sanık Ahmet Taştan hakkındaki iddiaları ve delilleri okuyarak, "Darbeyi bilen, köprüde darbe girişimini sevk ve idare eden, öğrencilere 'Ateş etmezseniz ben size sıkarım.' diyen, polisleri hedef gösteren, 34 kişinin şehit, 424 kişinin gazi olmasına neden olan bu sanığa soru sormaya gerek duymuyorum." dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde askerlere "vur emri" verdiği görüntüleri olan Taştan, "Utanılacak bir şey yapmadım. Savunmam gerçeklere dayalıdır. Ben ateş etmedim." ifadelerini kullandı.

Duruşma Taştan'ın çapraz sorgusuna devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Öte yandan sabah saatlerinde duruşmaya gelen müşteki İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, öğle saatlerinde ayrıldı.