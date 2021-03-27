Mahkeme, 3+1 kapsamında kadroya alınmayan çalışanı haklı buldu

Sağlık-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Kütahyada 4/b süresiz sözleşmeli olarak çalışan hemşire İ.K.'nın, 3 yılını doldurduktan sonra 663 nolu Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi gereğince 3+1 sözleşmeli kadro statüsüne geçme talebi, idare tarafından reddedildi. İdarenin bu reddi üzerine Sağlık -Sen, üyesi adına Kütahya İdare Mahkemesine başvurdu. Dava dilekçesinde, 4/b sözleşmeli olarak 3 yılını dolduran İ.K.nın 3+1 sözleşmeli kadro statüsüne geçme talebinin idare tarafından reddedilmesinin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu savunuldu. Kütahya İdare Mahkemesi, kadroya geçmek için Sağlık-Sen aracılığıyla yapılan başvuruyu karara bağladı. Mahkeme kararında, hemşire İ.K.nın 4/b sözleşmeli statüde 3 yılını doldurduğu için yeni personel istihdam modeli olan 3+1 sözleşmeli statüye geçirilmesi gerektiğini; ancak bu başvurusunun idare tarafından reddedildiğini, bu durumun hukuka, eşitlik ilkesine ve hakkaniyete uygun olmadığına hükmetti. 4/b süresiz sözleşmeli çalışanlar için emsal karara imza atan mahkeme heyeti, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasanın 125'inci maddesi uyarınca davacının dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesi gerektiğine de karar verdi.

'KAMUDA İSTİHDAM MODELİ KADROLU OLMALI'

Kararla ilgili değerlendirmede bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "4/b süresiz sözleşmeli personelin yaşadığı hak kayıplarını ve kadro hakkını her defasında gündeme getirmekteyiz. 663 sayılı KHKnın 45/A maddesine (3+1) tabi çalışanlar, madde hükmü gereği 3 yıllık çalışma sürelerini doldurduktan sonra talepleri üzerine kadroya geçme hakkına sahip iken ne yazık ki bahsi geçen bu hak, 663 nolu KHKnın 45A maddesi uygulamaya geçmeden önce atanan, aynı işi yapan ve aynı yerde çalışan süresiz sözleşmeli (4/b) personellere verilmemektedir. Mahkemenin verdiği emsal kararı diğer davalarda da kullanacağız. Biz sözleşmeli istihdam türüne karşı olduğumuzu, sözleşmeliliğin derin yaralara ve hak kayıplarına yol açtığını her platformda dile getiriyoruz. Kamuda istihdam modeli kadrolu olmalı" ifadelerini kullandı.