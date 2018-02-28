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Mahir Ünal: O sunucu hakkında soruşturma açıldı

28 Şubat 2018 Çarşamba - 12:26 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 12:31

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Afrin Harekatı'nda sivillerin öldüğü yönündeki iddialarla ilgili, "Sivilleri öldürecek olsak Cihangir'den başlarız" diyen sunucu hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Spikerin çalıştığı kanaldan gelen açıklamada Ahmet Keser'in istifa ettiği öğrenildi.


AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Afrin Harekatı'nda sivillerin öldüğü yönündeki iddialarla ilgili, "Sivilleri öldürecek olsak Cihangir'den başlarız" diyen Akit TV sunucusu hakkında soruşturma başlatıdlığını söyledi.
 
İşte Mahir Ünal'ın sözleri;
 
Soru: Bir televizyon kanalının sunucusunun sözleri. TSK'nın Afrin'de sivil öldürmediğine vurgu yapmak isterken 'Sivil öldürecek olsak Cihangir'den, Etiler'den başlarız; Nişantaşı var, TBMM var'ifadelerini kullandı. Ne dersiniz.
 
"Kabul edilebilir, izah edilebilir bir şey değil. Bunu ifade eden kişiyle ilgili Küçükçekmece Savcılığı hemen soruşturma balşlattı. Böyle bir şey apaçık bir provokasyondur, sabotajdır. Hangi kelimeyi bunun için kullanacaksınız...
 
Çıkacaksınzı bir televizyon programında, ülkedeki bazı kesimleri hedef göstereceksiniz, ithamlarda bulunacaksınız. Bunu söyleme hakkını size kim veriyor, siz kimsiniz. Neyi temsilen böyle bir ifadeyi kullanıyorsunuz. Asla kabul etmeyeceğimiz, onaylamayacağımız; ülkenin birliğine ve beraberliğine yönelik bir sabotaj bu. Adalet Bakanlığıyla da görüştüm, başlatılan bir soruşturma var. İlgili televizyon da, ilgili kişi hakkında gerekli işlemleri yaptı diye biliyorum, RTÜK de harekete geçecektir. Gözardı edilecek bir konu değil bu..." 

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