Mahir Ünal: O sunucu hakkında soruşturma açıldı



AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Afrin Harekatı'nda sivillerin öldüğü yönündeki iddialarla ilgili, "Sivilleri öldürecek olsak Cihangir 'den başlarız" diyen Akit TV sunucusu hakkında soruşturma başlatıdlığını söyledi.

İşte Mahir Ünal'ın sözleri;

Soru: Bir televizyon kanalının sunucusunun sözleri. TSK'nın Afrin'de sivil öldürmediğine vurgu yapmak isterken 'Sivil öldürecek olsak Cihangir'den, Etiler'den başlarız; Nişantaşı var, TBMM var'ifadelerini kullandı. Ne dersiniz.

"Kabul edilebilir, izah edilebilir bir şey değil. Bunu ifade eden kişiyle ilgili Küçükçekmece Savcılığı hemen soruşturma balşlattı. Böyle bir şey apaçık bir provokasyondur, sabotajdır. Hangi kelimeyi bunun için kullanacaksınız...

Çıkacaksınzı bir televizyon programında, ülkedeki bazı kesimleri hedef göstereceksiniz, ithamlarda bulunacaksınız. Bunu söyleme hakkını size kim veriyor, siz kimsiniz. Neyi temsilen böyle bir ifadeyi kullanıyorsunuz. Asla kabul etmeyeceğimiz, onaylamayacağımız; ülkenin birliğine ve beraberliğine yönelik bir sabotaj bu. Adalet Bakanlığıyla da görüştüm, başlatılan bir soruşturma var. İlgili televizyon da, ilgili kişi hakkında gerekli işlemleri yaptı diye biliyorum, RTÜK de harekete geçecektir. Gözardı edilecek bir konu değil bu..."