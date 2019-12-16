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Mahalleyi köstebek yuvasına çevirdiler

Mahalleyi köstebek yuvasına çevirdiler Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, define avcıları tarafından açıldığı öne sürülen çukurlar, Kutluca Mahallesi sakinlerini isyan ettirdi.
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