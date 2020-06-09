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Mahalleyi bastılar! Mersin'de "kız kaçırma" kavgası: 3 yaralı

DHA |  09 Haziran 2020 Salı - 15:07 | Son Güncelleme : 09 06 2020 - 15:07

Mersin'in Akdeniz ilçesinde akraba iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada yaralanan 3 kişi, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.


Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi'nde, akraba iki aile arasında  "kız kaçırma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
 
Tartışma büyüyerek tabanca, satır, şiş ve bıçakların kullanıldığı  kavgaya dönüştü.
 
Kavgada, bacağına kurşun isabet eden Ramazan D. (40) ile kesici alet  darbesiyle yaralanan Yılmaz Ö. (48) ve Kerem D, ambulanslarla kentteki  hastanelere kaldırıldı.
 
 
Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı.
 
Çevredeki bazı araçların da hasar gördüğü kavga, vatandaşların cep  telefonu kamerasına yansıdı.
 
Kavgada yaralanan 3 kişi, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.  Olaya karıştığı iddia edilen bir şüpheliyi yakalamak için de çalışma başlatıldı.
 
 
Aile yakınlarından Yasemin S, gazetecilere yaptığı açıklamada,  kavganın akraba 2 aile arasında yaşandığını söyledi. Yasemin S, "Sabah kapının  önünde oturuyorduk. Ellerinde değnekler, sopalar ve silahlarla gelip evimizi  bastılar. Arabalarımızın camlarını kırdılar, eve taş attılar. Kayınbabamı  yaraladılar. 'Kızımızı kaçırdın.' diye geldiler. Bizim bir şeyden haberimiz yok."  ifadelerini kullandı.
 

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Mersin kız kaçırma kavga
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