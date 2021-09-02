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Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Genç kadın pencereden bağırıp...

02 Eylül 2021 Perşembe - 19:37 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 19:37

Antalya'da zorla tutulduğunu iddia ettiği evin penceresinden atlayan kadın yaralandı. Görgü tanıklarından Yılmaz Aktaş, "Pencereye çıkan kadın, alıkonulduğunu, işkence yapıldığını söyledi. Önce aşağıya pasaport attı. Kendisini daha önce burada görmemiştik. Demir kapılar nedeniyle çıkamadığını belirtti. Polisi aradık ama o sırada atladı. Arabaya çarpması onu yavaşlattı." dedi.


Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın yaklaşık 10 metre yükseklikteki 1'inci kat penceresine çıkan Ş.N.E. (19) evde zorla tutulduğunu söyleyerek yardım istedi.
 
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
 
Ş.N.E, polis ekipleri geldiği sırada pencereden atladı. Kadın önce park halindeki otomobilin üzerine, ardından beton zemine düştü.
 
Yaralanan Ş.N.E, "Beni kaçırdılar. Zorla tutuyorlardı. Kimliğimi aldılar. Ailemle tehdit ediyorlar. Bodrum katına kilitlemekle tehdit ediyorlar. Beni kurtarın." dedi.
 
Yaralı kadın, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
 
Görgü tanıklarından Yılmaz Aktaş, "Pencereye çıkan kadın, alıkonulduğunu, işkence yapıldığını söyledi. Önce aşağıya pasaport attı. Kendisini daha önce burada görmemiştik. Demir kapılar nedeniyle çıkamadığını belirtti. Polisi aradık ama o sırada atladı. Arabaya çarpması onu yavaşlattı." dedi.

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Antalya kadın işkence
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