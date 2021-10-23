23 Ekim 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.480 1.68 EURO 11,2280 1.34
USD 9,6160 1.21 ALTIN 553,220 1.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Mahalleliyi sokağa döken olay! Kamyonetle çarpışan motosiklettekiler...

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 0:58 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 0:58

Adana'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Samuk (24) yaşamını yitirdi, arkasında oturan arkadaşı Halil Çağatay (25) ağır yaralandı. Kaza sonrası sokağa akın eden öfkeli kalabalık, polis ekiplerince dağıtıldı.


Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Samuk yönetimindeki 01 AID 966 plakalı motosiklet, Rıdvan Ü.'nün kullandığı 01 JC  734 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Samuk'un yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan arkadaşı Halil Çağatay ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
 
KAMYONETE SALDIRDILAR
 
Öte yandan, kaza haberini alıp, bölgeye gelen Samuk'un yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Samuk'un bazı yakınları ise öfkeyle kamyonete saldırıp, camlarını kırdı. Kaza yerinde toplanan büyük kalabalık, polisin ikazları sonucu güçlükle dağıtıldı. Samuk'un cesedi, polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 
 
Kamyonet sürücüsü Rıdvan Ü.'yü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
 

ETİKETLER

Adana kamyonet motosiklet
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.