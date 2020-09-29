Magnum Porsche çekilişi ne zaman bitiyor? 2020 Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Magnum Porsche çekilişi heyecanı devam ediyor. Bu yıl Magnum araba çekilişi, 1 Nisan’da başladı. Kampanyaya son katılım günü 30 Eylül olarak belirlendi. Magnum bu yıl 2 Porsche marka araba veriyor. Kampanyaya katılım için Magnum dondurmalardan çıkan şifreyi mesaj olarak göndermek. 2020 Magnum Porsche çekilişi ne zaman bitiyor? Magnum 2020 çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

Magnum Porsche çekilişinin bitmesine sayılı günler kaldı. Porsche marka otomobil hediye eden Magnum bu sene 2 tane araba hediye ediyor. 1 Nisan'da "Hazzın Hediyesi 2 Porsche" kampanyasını başlayan Magnum kampanyası 30 Eylül'de sona erecek. Kampanyaya dahil Magnum ürünlerinin çubuklarının üzerinde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adres gibi bilgiler belirtilerek çekilişe katılım sağlanabiliyor.

Çekilişle belirlenecek 2 kişi Porsche Cayman 1998cc 300hp Benzinli 2019 Model Otomobil (birim piyasa değeri: 801.966,89 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞİ 2020 NE ZAMAN?

Magnum Çekilişi, 13 Ekim 2020 tarihinde saat 11.00'da noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

Kazanan talihliler 17.10.2020 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş sorumlu tutulamaz. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

MAGNUM ÇEKİLİŞE KATILIM NASIL SAĞLANIR?

Kampanyaya SMS ile veya internet sitesindeki form doldurularak katılım sağlanabiliyor. Kampanyaya dahil Magnum ürünlerinin çubuklarının üzerinde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adresinizi kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile göndererek, www.magnum.com.tr web sitesi ya da Magnum iPhone, Android uygulamalarında ilgili alana GSM No, Ad, Soyad, Adres ve katılım şifresi bilgilerini girerek kampanyaya katılabilirsiniz.

Kampanya 1 Nisan ile 30 Eylül saat 23:59'a kadar geçerli olacak. Kampanyaya katılmak için promosyonlu Magnum (Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Yakut) ya da Magnum Mini (Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie&Badem, Mini Beyaz&Classic, Mini Yakut&Beyaz) ürünlerinden satın alınması gerekiyor