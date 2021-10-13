Magnum çekilişi yapıldı mı? Magnum çekiliş 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum çekiliş sonucu sorgulama!

Magnum çekilişi ve sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Magnum Porsche çekilişi kampanyası 30 Eylül 2021 23.59 tarihinde sona erdi. Kampanyaya katılanlar çekiliş tarihini bekliyordu. Beklenen gün geldi, Magnum Porsche çekilişi bugün yapılacak. Peki, Magnum çekilişi yapıldı mı, Magnum çekilişi 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Magnum çekiliş sonucu sorgulama…

Magnum çekilişi yapıldı mı, Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum çekilişi sonucuna göre, 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı, 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş kazanacak. Magnum Porsche çekilişi 13 Ekim tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Magnum çekiliş sonucu sorgulama…

MAGNUM ÇEKİLİŞİ YAPILDI MI, MAGNUM ÇEKİLİŞİ 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum çekiliş sonuçları, 13 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecek olan çekiliş ile belli olacak.

Çekiliş, 13.10.2021 tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.



Kazanan talihliler 16.10.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.

Çekilişle belirlenecek 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.601.283,41 TL), 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.580.783,41 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.