Magnum çekiliş sonucu sorgulama! Magnum çekiliş sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklanıyor!

Magnum Porsche çekiliş sonuçları belli oluyor. Magnum çubuklarından çıkan şifreleri SMS veya resmi internet sitesi üzerinden göndererek kayıt olanlar merak içinde çekiliş tarihini bekliyordu. Magnum Porsche 2021 çekilişi saat 11.00’de başladı. Peki 2021 Magnum Porsche çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, çekiliş sonuçları nereden öğrenilecek? İşte Magnum çekiliş sonucu hakkındaki detaylar…

Magnum Porsche çekilişi, kampanyanın sona erdiği 30 Eylül’den beri merakla bekleniyordu. Kayıt olanlar gözlerini çekilişin gerçekleştirileceği 13 Ekim’e çevirmişti. Magnum Porsche çekilişi bugün saat 11.00’de başladı. Peki Magnum Porsche çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum çekiliş sonucu sorgulanıyor…

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum çekiliş sonuçları, 13 Ekim 2021 tarihinde noter huzurunda gerçekleşecek olan çekiliş ile belli olacak.

Çekiliş, 13.10.2021 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Kazananların isim listesi 16 Ekim 2021 tarihinde Magnum resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki ile duyurulacak.



Çekilişle belirlenecek 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.601.283,41 TL), 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.580.783,41 TL) ikramiyesi kazanacaktır.