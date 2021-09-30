Magnum çekiliş sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Magnum Pocsche çekilişi hangi gün, saat kaçta kazananlar açıklanacak?

Magnum Porsche çekiliş tarihi ve sonuçları başvuru yapanlar tarafından sorgulanıyor. 1 Nisan'da başlayan Magnum Porsche çekiliş kampanyası, 30 Eylül 2021 bugün sona erecek. Magnum çubuklarından çıkan şifre ile çekilişe katılanlardan 2 talihliye bu sene de Porsche marka araba hediye edilecek. Peki, Magnum çekilişi ne zaman yapılacak, Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklandı mı, sonuçları ne zaman açıklanacak?

Magnum çekilişi ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? sorularına arama motorları aracılığıyla yanıt aranıyor. Magnum Porsche çekilişinin bitiş tarihi ve sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. 2021 Magnum Porsche çekiliş kampanyasına katılım bugün (30 Eylül) sona eriyor. Peki, Magnum çekilişi ne zaman 2021? Magnum Porsche çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çekiliş, 13.10.2021 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum çekiliş sonuçları, çekiliş gününden sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Kazanan talihliler 16.10.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmelerden Unilever ve U2 Tanıtım sorumlu değildir. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

Asil talihliler, başvuru için en geç 31.10.2021; yedek talihliler ise, en geç 15.11.2021 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar.

İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur ve şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibrazı da zorunludur. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.

MAGNUM ARABA KAMPANYASINA KATILIM KOŞULLARI

1 Nisan'da başlayan Magnum Porsche kampanyası, 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.

Kampanya tarihleri katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile gönderenler veya www.magnum.com.tr (ücretsiz) web sitesindeki, IOS veya Android işletim sistemli akıllı cep telefonlarına indirecekleri Magnum veya AlgidaİleKazan uygulamalarındaki ilgili alana gsm no, ad, soyad, adres ve katılım şifresi bilgilerini girenler kampanyaya katılmaya hak kazanacaklardır.

Gönderilen kısa mesaj, web sitesi, Magnum ve AlgidaİleKazan uygulaması katılımlarından aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenerek, ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir. Kısa mesaj, web sitesi, Magnum ve AlgidaİleKazan uygulamalarındaki katılımlarında şifre, ad soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş katılım hakkı verilmeyecektir.

Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Kısa mesaj ile Turkcell, Türk Telekom Mobil, Vodafone operatörlerinin tüm aboneleri katılım yapabilir. Kısa mesaj ile başarılı ya da hatalı tüm katılımlar KDV ve ÖİV dahil; Turkcell ve Türk Telekom Mobil için 1,00 TL, Vodafone için 0,65 TL olarak katılımcıya ücretlendirilir. Operatörlerin katılım mesajı birim fiyatlarında değişiklik hakkı saklıdır. Web sitesi, Magnum ve AlgidaİleKazan uygulamaları üzerinden yapılan katılımlar ücretsizdir, internete bağlantı ücreti katılımcıya aittir.