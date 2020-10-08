Magnum çekiliş 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum Porsche çekilişi ne zaman 2020?

Magnum Porsche çekilişi 30 Eylül’de sona erdi. Porsche çekilişi ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aranıyor. Yoğun ilgi gören Magnum araba çekilişi, bu sene 1 Nisan’da başladı 30 Eylül’de sona erdi, şimdi gözler çekiliş sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Magnum Porsche çekilişi ne zaman 2020?

Magnum Porsche çekilişi sabırsızlıkla bekleniyor. Lüks otomobil hediye eden Magnum bu sene 2 tane Porsche marka araba hediye edecek. 1 Nisan'da başlayan "Hazzın Hediyesi 2 Porsche" kampanyasını 30 Eylül'de sona erdi. Peki, Magnum Porsche çekilişi ne zaman? Magnum çekiliş 2020 sonuçları açıklanma tarihi…

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2020?

Porche Çekiliş, 13 Ekim 2020 tarihinde saat 11.00'da noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

Kazanan talihliler 17.10.2020 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş sorumlu tutulamaz. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

PORCHE İÇİN VERGİ ÖDECEK Mİ?

Çekilişle belirlenecek 2 kişi Porsche Cayman 1998cc 300hp Benzinli 2019 Model Otomobil (birim piyasa değeri: 801.966,89 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.