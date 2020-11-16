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Magnezyum takviyesi nasıl alınmalıdır?

16 Kasım 2020 Pazartesi - 20:55 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 21:03

Dyt. Gülçin Işık cevaplıyor; Magnezyum takviyesi nasıl alınmalıdır?


Magnezyum özellikle koyu yeşil yapraklı sebzelerden elde ediliyor. Ancak son yıllarda tarımda yapılan hatalar besinlerin içeriğindeki magnezyumun az olmasına sebep oluyor. Dolayısıyla tükettiğimiz besinlerdeki magnezyum miktarı az oluyor. Bu durumda takviyeye ihtiyaç duyulabilir. Ancak her takviye herkes için uygun olmayabilir bu durumda magnezyum eksikliğine bağlı belirtilere göre doktor kontrolünde uygun takviyenin yapılması sağlanmalıdır. 
 

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Magnezyum Dyt. Gülçin Işık sağlık
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