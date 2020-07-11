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Magazin D Haftasonu başlıyor...
Magazin D Haftasonu başlıyor...
11 Temmuz 2020 Cumartesi - 17:11
| Son Güncelleme : 11 07 2020 - 17:12
Kanal D’nin her Cumartesi ve Pazar günleri ekrana gelen magazin programı “Magazin D” Aslı Turanlı’nın sunumuyla ekrana geliyor.
SONRA OKU
Ekranların en çok izlenen
magazin
programı Magazin D, özel röportajları, son dakika haberleri ve magazin dünyasında yaşananları izleyici ile buluşturmaya devam ediyor.
Magazin D her Cumartesi ve Pazar günü saat 09.45’te
Kanal D
’de!
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