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Magazin D Haftasonu başlıyor...

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 17:11 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 17:12

Kanal D’nin her Cumartesi ve Pazar günleri ekrana gelen magazin programı “Magazin D” Aslı Turanlı’nın sunumuyla ekrana geliyor.


Ekranların en çok izlenen magazin programı Magazin D, özel röportajları, son dakika haberleri ve magazin dünyasında yaşananları izleyici ile buluşturmaya devam ediyor.
 
Magazin D her Cumartesi ve Pazar günü saat 09.45’te Kanal D’de!

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