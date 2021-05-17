Mağazalar açık mı 17 Mayıs? Bugün giyim mağazaları kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Mağazaların çalışma saatleri…

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayımladı. 29 Nisan’da başlayan tam kapanma uygulaması 17 Mayıs bugün sona erdiğinden dün Bakanlık tarafından Kademeli Normalleşme Genelgesi yayımlandı ve detaylar tek tek açıkladı. Peki, bugün mağazalar açık mı? İşte Mağazaların çalışma saatleri…

Koronavirüsle mücadelede kapsamında süren 17 günlük tam kapanma süreci sona erdi. İçişleri Bakanlığı dün 81 İl valiliğine gönderdiği genelge ile kademeli normalleşme sürecinin detaylarını tek tek açıkladı. Tam kapanma döneminde kapalı olan mağazaların açılıp açılmadığı Bakanlığın genelgesinden sonra sorgulanmaya başlandı. Peki, Mağazalar açık mı? Mağazalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? İşte normalleşmede mağazaların çalışma saatleri!

MAĞAZALAR AÇIK MI?

Mağazalar hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.