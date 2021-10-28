Mağaza önünde rezalet görüntü: Eşofman altına bakıp...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kadın mağazanın önünde sergilenen askıdan 2 tane eşofman altı beğendikten sonra çantasına koyarak çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesinde meydana geldi. Mağazanın önündeki askıda sergilenen eşofman altlarına bakan kadın, beğendiği bir eşofman altını çantasına koydu. Kadın daha sonra mağazaya girerek etrafa bakıp yeniden dışarı çıktı. Askıda bulunan eşofman altlarına yeniden bakan kadın, beğendiği bir eşofman altını daha çantasına koyup gitti. Hırsızlık anı mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı. Mağaza sahibi olayla ilgili olarak şikayette bulunmadı.