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Mağaza indiriminde sosyal mesafesiz görüntüler pes dedirti!

01 Şubat 2021 Pazartesi - 20:01 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 20:01

Çeyizlik eşya kampanyası yapan bir mağaza, müşterilerinin akınına uğradı. Yoğunluk nedeniyle pandemi kurallarını hiçe sayanlar sosyal mesafeye uymamaları ise pes dedirtti.


Aydın’ın Efeler ilçesinde, çeyizlik eşya kampanyası yapan bir mağaza, özellikle kadın müşterilerinin akınına uğradı. Yoğunluk nedeniyle pandemi kurallarını hiçe sayan kadınların sosyal mesafeye uymadan kuyruğa girdiği görüldü.
 
 
Kurtuluş Mahallesi'nde bir mağaza çeyizlik eşyada kampanya başlatarak indirime gitti. Mağazanın indirim kampanyası yaptığını duyan çok sayıda kadın uzun kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafeye dikkat etmeyen kadınlar dakikalarca mağazanın açılmasını bekledi. Çevreden geçen vatandaşlar ise pandemiye rağmen oluşan kuyruğa meraklı gözlerle baktı. Mağazanın açılmasıyla kuyruğa giren kadınlar mağazaya giderek kurallara dikkat etmeden alışveriş yaptı. Ortaya ise sosyal mesafesiz fotoğraflar kaldı.
 

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Çeyizlik eşya kampanyası sosyal mesafe pandemi kurallarını hiçe sayanlar Aydın Efeler
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