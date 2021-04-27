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Mağaraya gizlenen 3 teröristin vurulma anı! MSB paylaştı

27 Nisan 2021 Salı - 12:37 | Son Güncelleme : 27 04 2021 - 12:54

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda bir mağaraya gizlenen 3 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu ile PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.
 
Açıklamada, "Komandolarımızın arama tarama faaliyeti sırasında tespit edilen ve bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısı 37 oldu." bilgisi paylaşıldı.
 
 
 

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MSB Avaşin Basyan Pençe-Yıldırım operasyonu
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