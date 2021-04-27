Mağaraya gizlenen 3 teröristin vurulma anı! MSB paylaştı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu ile PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Komandolarımızın arama tarama faaliyeti sırasında tespit edilen ve bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısı 37 oldu." bilgisi paylaşıldı.
1?? Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.https://t.co/mFBkhDgt48#MSB #TSK pic.twitter.com/P5zeHxGlgA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 27, 2021