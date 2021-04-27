Mağaraya gizlenen 3 teröristin vurulma anı! MSB paylaştı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak 'ın kuzeyindeki Avaşin -Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu ile PKK 'lı teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Komandolarımızın arama tarama faaliyeti sırasında tespit edilen ve bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısı 37 oldu." bilgisi paylaşıldı.