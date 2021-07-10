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Maganda dehşeti! Pencereden bakarken kanlar içinde kaldı

DHA |  10 Temmuz 2021 Cumartesi - 14:57 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 15:30

Kan donduran olay Gaziantep’te yaşandı. Düğünde rastgele havaya ateşlenen tabancadan çıkan mermi, evinin penceresinden dışarı bakan 12 yaşındaki Elif Caymaz'ın başına isabet etti. Bir anda kanlar içinde kalan çocuk, hastaneye kaldırılırken, silahı ateşleyen şahıs ise gözaltına alındı.


Sabah saatlerinde, Beybahçe Mahallesinde düzenlenen düğünde meydana gelen olayda, Tuncay K.nin, kızının düğünü sırasında rastgele havaya ateşlediği tabancadan çıkan mermilerden biri, evinin penceresinden sokağa bakan Elif Caymaz'ın başına isabet etti.  
 
 
Kanlar içinde yere yığılan küçük kız, ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Caymaz'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
 
 
Polis ekipleri ise tabancayı ateşleyen Tuncay K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 
 

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