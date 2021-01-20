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Madrid'de bir binada şiddetli patlama!

AA |  20 Ocak 2021 Çarşamba - 17:29 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 17:57

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binanın üst katlarında büyük hasar oluştu. Görgü tanıkları çok sayıda yaralının olduğunu söyledi.


Yerel saatle 15.00 (TSİ 17.00) sıralarında Madrid'in merkezindeki  Puerto de Toledo Mahallesi'nde bir apartmanda patlamada oldu.
 
Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, patlamanın etkisiyle binanın  üst katlarında büyük hasar oluştu.
 
Görgü tanıkları çok sayıda yaralının olduğunu söyledi.
 
 
Patlamanın olduğu binanın önünde yola park etmiş araçların büyük  bölümü zarar görürken, sivil koruma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeyi  güvenlik koridoruna aldığı bildirildi.
 
Binanın yanında bir yaşlı bakımevinin, okulun ve kilisenin bulunduğu  belirtildi.
 
Yerel basında, patlamanın nedeninin gaz kaçağı olabileceği iddia  edildi.

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Madrid bina patlama
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