Madeni yağda en çok Türkiye büyüdü!

Mobil Oil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç Türkiye madeni yağ pazarına ilişkin 2020 yılı değerlendirmesinde bulunurken, 2021’e ait beklentilerini paylaştı. 2020 yılında madeni yağ sektörünün maliyet baskısını tüketiciye yansıtmamak adına çalışmalar yaptığını bildiren Bilgiç, “Türkiye’de üretilen veya satılan yağın tüm girdileri dövize endekslidir. Satışlar ise denizcilik ve havacılık satışları haricinde genelikle Türk Lirası üzerinden gerçekleşiyor. Bu dönemde, devalüasyonun yüzde 30, enflasyonun ise yüzde 14 oluşu ciddi maliyet baskısı oluşturdu. Pandeminin de etkisiyle üreticilerin üzerlerindeki bu baskıyı piyasaya yansıtmalarının gerçekten zor olduğu bir yılı yaşadık. Bizler, bu baskının en azından bir kısımını bünyemizde aldığımız tasarruf tedbirleriyle karşılamaya çalıştık. Bu tasarruf tedbirlerine önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Türk çalışanları ve yöneticileri olarak bu tip ortamlarda çalışmaya alışkınız. Aldığımız tedbirlerle ve pazardaki hareketlerle her zaman olduğu gibi bu süreci de iyi yönettik, iyi yönetmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

Pandemiden en az etkilenen ülke



Yeni ürünler ve pandemiye rağmen büyüme stratejisinin devam etmesi sonucunda iyi bir yılı geride bıraktıklarının altını çizen Bilgiç, 2020 yılı büyüme rakamları ve 2021 beklentilerini şu şekilde aktardı: “2020 yılı için yüzde 5 gibi bir büyüme hedefi koymuştuk. Bu hedefimizin çok ötesine geçtiğimiz ve pazar pozisyonumuzu ilerlettiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. Öte yandan, geçtiğimiz yıl bütün Global Mobil dünyasında satış hacmini bir önceki yıla göre en çok artıran ülke olduk.2021 yılında planlarımız çerçevesinde büyüyeceğimizi, sahada varlığımızı arttıracağımızı düşünüyoruz” dedi.