Madeni yağ için 30 milyon dolar yatırım yapacak!

Castrol’ün Avrupa’daki 8 üretim tesisinden biri olan Gemlik fabrikasında yılda yaklaşık 90 milyon litre madeni yağ üretimi yapılıyor. Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal otomotiv sektörünün potansiyeline paralel olarak madeni yağ sektörünün de büyüdüğünü belirtti. Gelecek 5 yıl içinde Gemlik fabrikasına 30 milyon dolar yatırım yapmayı planladıklarını kaydeden Köksal şunları kaydetti:

“Kapasiteyi artıracağız. Bunun 10 milyon dolarlık bölümünü 2021 ve 2022 yılı içerisinde tamamlıyoruz. Bu sayede artan ihracatımızı daha da ileriye taşıyarak Gemlik tesisimizi büyüteceğiz. Bu sene ihracat yaptığımız ülkelerin arasına İspanya, Katar, Afganistan ve Litvanya’yı da ilave ederek toplam 24 ülkeye ihracat yapmaya başladık. Bölgemizin madeni yağ üssüyüz. Castrol Türkiye’yi Castrol dünyasında eşsiz bir örnek ve büyük bir güç haline getirdik. Türkiye, Castrol dünyasında üretim, ihracat ve insan kaynağı alanlarında gelişmekte olan birçok ülkenin önüne geçerek Çin’den sonra en stratejik ikinci pazar konumunda” diye konuştu.



Madeni yağ satışları yüzde 30 arttı



Madeni yağ sektörünün Türkiye’de son iki-üç senede yüzde 6–7 oranında, geçen yıl ise pandemiye rağmen yüzde 9 büyüme gösterdiğini kaydeden Köksal ,” Bu yılın ilk 6 ayında pazarın yüzde 30’un üzerinde büyüdüğünü görüyoruz. Yılın kalan bölümünde büyümenin biraz daha dengeleneceğini ve sektörün 2021’i de büyüme ile kapatacağını öngörüyoruz” dedi. Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal ayrıca Castrol’ün gelecek vizyonundan da bahsetti.



İçten yanmalı 2040’a kadar büyür



İçten yanmalı motorların pazarının 2040’a kadar büyümeye devam edeceğini ve bp’nin her yıl hazırladığı Enerji Görünümü Raporu’nun da bunu gösterdiğini vurgulayan Köksal, bu büyümenin özellikle endüstriyel ve ağır vasıtalar nedeniyle olacağını belirtti. “bp Enerji Görünümü Raporu’na göre 2050 yılında tüm dünyada satılan araçların yüzde 80-85’i elektrikli araçlardan oluşacak. Yine aynı raporda içten yanmalı motorlara sahip araç sayısının 2040 yılına kadar artmaya devam edeceği de öngörülüyor. Diğer yandan elektrikli araçlara olan talep de hızlı bir şekilde artacak. Elektrikli araçların artması, e-sıvılara olan ihtiyacı artıracak. Bunun sonucunda da soğutma sıvıları hacim olarak artışa geçecek” diyen Köksal, bu dönüşüme hazırlandıklarını kaydetti.