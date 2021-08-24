Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü yazılı ve sözlü giriş sınav ile 50 sözleşmeli personel alacak. İlan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Adaylar başvurularını 5 Eylül'e kadar yapabilecek. Peki, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları...

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, 25 Yerüstü Maden Uzmanı ve 25 Maden Haritacılığı Uzmanı kadrolarına sözleşmeli personel alınacak. Peki, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları...

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 25 Ağustos 2021 - 05 Eylül 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanda belirtilen başvuru şartları şu şekilde:

YERÜSTÜ MADEN UZMANI

Yerüstü Maden Uzmanı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonu için açılan giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla kırk yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak 1981 sonrası doğumlular)

c) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak.

ç) Yerüstü maden işletmelerinde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak. (toplamda geçerli en az 1800 gün sigorta prim ödeme gün sayısı bulunmalıdır. Yerüstü maden işletmeleri haricindeki sigorta prim ödeme gün sayıları dikkate alınmayacaktır.)

d) Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

MADEN HARİTACILIĞI UZMANI

Maden Haritacılığı Uzmanı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonu için açılan giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla kırk yaşını doldurmamış olmak. (1 Ocak 1981 sonrası doğumlular)

c) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak.

ç) En az bir yıl mesleki iş tecrübesine sahip olmak. (toplamda geçerli en az 360 gün sigorta prim ödeme gün sayısı bulunmalıdır. Sigorta prim ödeme gün sayısının hesabında maden işletmelerinde çalışma şartı bulunmamaktadır. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; mühendis olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle mühendis olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak.

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a) “Yerüstü Maden Uzmanı” unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için yerüstü üretim yöntemi ile faaliyet yürütülen maden işletmelerinde en az 5 (beş) yıl çalıştığını gösterir https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge (İlgili adreste hizmet dökümü barkodlu ve işveren bilgilerini kapsayacak şekilde bulunmaktadır. Bu nedenle başvuru evrakında barkod bulunmayan ve işveren bilgileri yer almayan adayların

başvuruları kabul edilmeyecektir.),

b) Yerüstü Maden Uzmanı” unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için ayrıca varsa yerüstünde çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya Teknik/Daimî Nezaretçilik kayıtları,

c) “Maden Haritacılığı Uzmanı” unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için en az 1 (bir) yıl mesleki iş tecrübesini gösterir https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge (İlgili adreste hizmet dökümü barkodlu ve işveren bilgilerini kapsayacak şekilde bulunmaktadır. Bu nedenle başvuru evrakında barkod bulunmayan ve işveren bilgileri yer almayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

ç) “Maden Haritacılığı Uzmanı” unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için ayrıca varsa mühendis olarak çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya mesleki tecrübeye ilişkin çalıştığı işverenden alınan kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler,

d) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,