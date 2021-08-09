Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi” uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını 09/08/2021-18/08/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecekler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Genel Müdürlüğümüz internet adresinde www.mapeg.gov.tr yer alıyor.