Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 18 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Peki, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte MAPEG personel alımı başvuru şartları!

