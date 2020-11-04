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Maden ocağındaki göçükte 2 işçi yaralandı

04 Kasım 2020 Çarşamba - 9:45 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 9:45

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükten 2 işçi, yaralandı.


Maden ocağında yerin 260 metre altında, bir anda tavan göçtü. Göçük sırasında işçilerden Samet Uslucuk ve Ali Köroğlu yaralandı. 
 
Olay, saat 06.00 sıralarında TTK Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletme Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana geldi. Yerin 260 metre altında, bir anda tavan göçtü. Durumu fark eden maden işçileri, ocak içindeki boşluğa kaçarak kurtuldu. Göçük sırasında işçilerden Samet Uslucuk ve Ali Köroğlu yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan işçilere sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Uslucuk ve Köroğlu, müdahalelerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
 

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