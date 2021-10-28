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Maden ocağında göçük: 1 işçi yaralı

Gürkay GÜNDOĞAN/KOZLU (Zonguldak), (DHA) |  28 Ekim 2021 Perşembe - 12:50 | Son Güncelleme : 28 10 2021 - 12:50

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte, işçi Hasan Uğuz yaralandı.


Göçük, saat 08.30 sıralarında TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana geldi. Yerin 480 metre altında yapılan çalışma sırasında tahkimatın çökmesi sonucu göçük meydana geldi. İşçi Hasan Uğuz'un vücudunun bir bölümü göçük altında kaldı.
 
Mesai arkadaşlarının göçükten kurtardığı Uğuz, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
 
SAĞLIK DURUMU İYİ
 
Uğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, göçükte mahsur kalan Uğuz'un güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Yeşil, tüm maden işçilerine 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
 

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