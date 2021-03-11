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Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

DHA |  11 Mart 2021 Perşembe - 10:20 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 10:20

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, maden işçisi Yalçın Karadöngel (43), evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.


Olay, gece saatlerinde Kilimli ilçesi Karadon Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) maden işçisi Yalçın Karadöngel, kuruma ait lojman önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
 
Karadöngel, kanlar içinde yere yığılırken silah sesleri üzerine dışarı çıkan vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Karagöl, sağlık ekiplerinin ilk müdalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karadöngel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
 
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Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
 

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Zonguldak Maden işçisi silahlı saldırı
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