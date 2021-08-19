Madde bağımlısı annesine rehin aldı sonrası kabus!

Esenyurt'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen Okan Y. annesi Gülsüm Y.'den madde almak için para istedi, annesinin olumsuz cevap vermesi üzerine sinirlenen kişi, annesini rehin alarak evde bulunan eşyaları sokağa fırlattı. Özel Harekat Polisi'nin müdahalesiyle Okan Y. gözaltına alındı.

Olay saat 18.30 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1995 sokakta meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören ve madde bağımlısı olan, Okan Y. annesi Gülsüm Y.'den madde alabilmek için para istedi. Annesinin olumsuz cevap vermesi üzerine sinirlenen Okan Y., annesini bıçakla rehin aldı. Evde bulunan camları kıran Okan Y. evdeki televizyon, fırın, kombi, saat gibi eşyaları da camdan dışarı attı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin annesine müdahale etmesine izin vermeyen Okan Y., kapıyı açmayı da reddetti. Özel Harekat Polisleri, özel eğitimli köpekle birlikte içeriye girerek kapıyı kırdı. Ekipler tarafından Okan Y. gözaltına alınırken, annesi Gülsüm Y.'nin sağlık durumunun da iyi olduğu görüldü.

Daha önce de annesine ve evde bulunanlara saldırdığı iddia edilen Okan Y'nin 4 ay önce de annesini balkondan atmaya çalıştığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen Okan Y.'ye bina çıkışında vatandaşlar tepki gösterdi.

YAŞLI KADIN 'ÖLÜMDEN DÖNDÜM' DİYEREK AMBULANSA BİNDİ

Okan Y.'nin gözaltına alınarak evden çıkarılmasının ardından annesi Gülsüm Y. de ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Olayın şokunu üzerinden atamayan Gülsüm Y'ye evden çıkarken komşuları alkışlarla destek verdi. Yaşlı kadının ambulansa götürülürken 'Allah razı olsun. Ölümden döndüm' demesi dikkat çekti.