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Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina'ya suikast girişimi

Reuters |  22 Temmuz 2021 Perşembe - 14:21 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 14:32

Son dakika haberi... Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina'nın suikast girişiminden kurtulduğu açıklandı.


Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina'ya suikast girişiminde bulunulduğu ve kurtulduğu açıklandı. 
 
Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamada olay kapsamında birkaç 'yabancı ve Madagaskarlı' şüpheliyi tutukladığını açıkladı. Yabancı uyruklu kişilerin uyruğuna ilişkin bilgi verilmedi.
 
Başsavcılık açıklamasında, "Elimizdeki delillere göre, bu kişiler devlet başkanı dahil birçok kişinin etkisiz hale getirilmesi için bir plan tasarlamışlar" ifadeleri kullanıldı.
 
Rajoelina'nın suikast girişiminden kurtulduğunun altı çizildi. Soruşturmaların devam ettiği belirtilirken detaylar açıklanmadı. 

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Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina suikast
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