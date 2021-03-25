Macron’un sınıf arkadaşı Paris Büyükelçisi Ali Onaner: Türkiye’nin tezlerini sabırla anlatacağız

Fransa ve Türkiye arasında ilişkiler normalleşebilecek mi? Tam da ilişkiler yumuşama yolunda derken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Türk hükümetinin Fransız seçimlerine müdahale etme endişesini taşıdığı" açıklaması yeni bir kriz doğurdu. Ankara şimdilik bu açıklamalara diplomatik yoldan, Dışişleri Bakanlığı seviyesinde yanıt vermeyi seçti. Ancak iki ülke arasında temasın başlaması ne kadar olumlu bir gelişme olarak değerlendirilse de Macron'un Türkiye açıklamaları, henüz güvenin yeterince oluşmadığını gösteriyor.

Bu süreçte Ankara'nın Paris 'e Macron ile aynı okulda okuyan Diplomat Ali Onaner'i Büyükelçi olarak ataması hem Türkiye hem de Fransa 'da yankı buldu.

Onaner, göreve geldikten sonra ilk kez CNN TÜRK Paris Temsilcisi Arzu Çakır Morin'in sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Fransa arasındaki gerginlik ve yanlış anlaşılmalarda, Türkiye'nin de, "Kendisini anlatma" konusunda eksikleri olabileceğini kaydeden Onaner, bunların giderilmesi için yeni dönemde "Sağduyu ve sabırla" anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyükelçi Onaner, Fransız medyasında Doğu Akdeniz krizi nedeniyle Türkiye'ye yöneltilen "Yayılmacı ya da işgalci" eleştirilerine ise en güzel yanıtı masaya oturarak Türkiye ve Yunanistan 'ın verdiğini söylüyor.

Macron'un, Libya ve Suriye politikaları nedeniyle, "NATO beyin ölümünde, Türkiye'nin Üyeliği'ne açıklık getirilsin" sözlerine ise, farklı biçimde yaklaşılacağının ipuçlarını veriyor.

Libya'da da yeni hükümet seçildi, onay aldı yeni bir döneme girildi. Peki Fransa'nın Türkiye karşıtı Hafter'i desteklemesi nedeniyle sorun yaşanan Libya ile ilgili yeni dönemde nasıl bir yol izlenecek?

Fransa Türkiye'yi, kendi topraklarındaki Müslümanları uzaktan yönetmekle suçluyor. Fransa'ya göre, bu krize neden olan unsurlardan biri de Müslüman Türk Derneklerinin çok tartışılan Fransız İslamı Şartı'nı imzalamaması. Büyükelçi Onaner bununla ilgili de konuştu.

Onaner, hemen herkesin sorduğu "Macron ile arkadaşlığının ilişkilere katkısı olur mu?" sorusunu ise şöyle yanıtlıyor.

"Sayın Macron ile sınıf arkadaşı olmam öncelikli bir unsur değil. 2002-2004 yıllarında ENA'da okudum. O zaman 180 üzerinde öğrenci vardı. Bunlardan birisi bendim, diğeri de Macron. Ama bunların arasında nispeten daha yakın olduğum isimler arasında Macron'un da olmasının nedenlerinden birisi, benim stajımı Macron'un kenti Amiens'de yapmış olmam. Amiens'li bir arkadaşımla daha çok konuşacak ortak konumuz oldu. Fakat önemli olan insanlar arasındaki kişisel ilişki değil tabi bu düzeyde."