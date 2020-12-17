Macron'un koronavirüsü nerede kaptığı ortaya çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı. Elysee Sarayı'ndan yapılan basın açıklamasında, ilk belirtilerin ortaya çıkmasıyla Cumhurbaşkanı'na RTPCR testi yapıldığını, söz konusu testin de pozitif çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, "Herkes için geçerli olan sağlık yönetmeliği gereği, Cumhurbaşkanı 7 gün kendini izole edecek. Çalışmalarını ve faaliyetlerini uzaktan sürdürecek" ifadeleri yer aldı.

TESTİ NEGATİF ÇIKAN BAŞBAKAN CASTEX DE KENDİNİ 7 GÜN İZOLE EDECEK

Öte yandan Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı ile doğrudan görüşmesi nedeni ile Başbakan Jean Castex'in de kendini izole edeceği duyuruldu. Başbakan bu sebeple Senato'daki yeni aşı stratejisi hakkındaki sunumunu da iptal etti. Castex de RTPCR testinden geçirilirken sonucun negatif çıktığı duyuruldu.

FIRST LADY'DE ŞİMDİLİK SEMPTOM GÖRÜLMEDİ

Salgının başından beri birçok defa Kovid-19 testi yaptıran Emmanuel Macron şu ana kadar pozitif çıkmamıştı. First Lady Brigitte Macron'un sağlık durumunun iyi olduğunu, Kovid-19 ile bağlantılı herhangi bir semptoma şu ana kadar rastlanmadığını, bununla birlikte test yaptırıp tedbiren 1 hafta kendisini izole edeceği açıklandı.

Brigitte Macron'un ekim ayında salgına yakalanan kişilerle bağlantıda bulunduğu belirtilmiş fakat yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıkmıştı.

MACRON SON DÖNEMDE KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

Macron, geçen hafta perşembe ve cuma günleri AB liderler zirvesindeydi. Orada AB üyesi ülkelerin liderleri ve AB'nin üst düzey temsilcileriyle aynı mekanda bulunmuştu.

Macron, dün Bakanlar Kurulu ile görüşmüş, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile öğle yemeği yemişti. Önceki gün ise Savunma ve Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleri ile buluştuktan sonra Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Peter Maurer ile bir araya gelmiş, sonrasında Parlamento'da grubu olan partilerin grup başkanları ve Parlamento Başkanı Richard Ferrand ile öğlen yemeği yemiş, son olarak da Başbakan Jean Castex ile buluşmuştu.