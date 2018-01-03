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Macron, Ruhani ile telefonda görüştü

AA |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 0:38 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 0:38

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.


Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde  Macron, Ruhani'ye İran'da düzenlenen protestolarda mağdur olanlara karşı endişe  duyduğunu ve sükunete çağırdığını ifade etti.
 
Açıklamada, Macron'un mevkidaşına insanların düşünce ve gösteri  özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini söylediği kaydedildi.
 
İki cumhurbaşkanı arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, İran  nükleer anlaşmasının da ele alındığı vurgulanarak, Macron'un bu anlaşmayı  desteklediği, Ruhani'nin de bu anlaşmada mutabakat sağlanan konulara riayet  gösterilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunduğu aktarıldı.
 
Açıklamada, ayrıca Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın bu  hafta sonu İran'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin başka bir tarihe  ertelendiği belirtildi.
 
Le Drian’ın cuma ve cumartesi günü İran’a bir ziyaret düzenleyeceği  açıklanmıştı.
 
İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin,  ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle  başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protesto eylemleri,  Tahran, Kermanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak,  Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.
 

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