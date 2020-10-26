Macron ne dedi? Macron Hz. Muhammed’e ve İslam’a hakaret mi etti?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başladı. Dünya genelinde Müslüman toplumlar, Fransa’da İslam’ın ve Müslümanların açıkça hedef gösterilmesine ve hakarete uğramasına tepki gösterirken; BAE'den tam tersi bir adım geldi. Peki, Macron ne dedi?

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de öldürülen öğretmeni anmak için resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtıldı. Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti. Peki, Macron ne dedi?

MACRON NE DEDİ?

Macron, 2 Ekim tarihinde 'İslami radikalizmle mücadele' adı altında bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Macron, "İslam bugün dünyanın her yerinde krizde" şeklinde tepki çeken bir ifade kullandı.

DÜNYADAN İLK TEPKİ İSE CUMHURBAŞKANI RECEP ERDOĞAN'DAN GELDİ

Macron'un bu faaliyetlerine dünyadan ilk tepki ise Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sert sözlerle eleştirdi.

Macron'un İslam'la ve Müslümanlarla derdinin ne olduğunu soran Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı'nın zihinsel bir tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Bu sözlerden rahatsız olan Macron ise tepki olarak Türkiye'deki büyükelçisini Fransa'ya çağırdı.