Macron duyurdu: Barkhane Operasyonu sona erecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel bölgesinde 2014'ten bu yana devam eden "Barkhane Operasyonu"nu sona erdireceklerini bildirdi.

Macron, G7 zirvesi öncesi düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin bölgedeki askeri varlığının derin bir dönüşümden geçmesinin bir parçası olarak "Barkhane Operasyonu"nu sonlandıracaklarını belirtti.

Bölge ülkelerinin ordularına destek ve iş birliği şeklinde bir operasyonu mümkün kılmak için bu kararın alındığını dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı, bu değişimle ilgili takvimin haziran sonunda açıklanacağını ifade etti.

Macron, Fransa'nın askeri olarak 8 yıldan fazladır Sahel bölgesinde varlık gösterdiğini, çok sayıda Fransız askerinin bu bölgedeki operasyonlarda yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Amerikalı ve Avrupa lı müttefikleriyle yapılan istişareler sonrası Sahel'de Barkhane'nin yerini bölge ve Avrupa ülkeleri askerlerinden oluşan uluslararası bir gücün alacağı bilgisini paylaşan Macron, "Fransız ordusu bu gücün bel kemiği olacak." dedi.

Macron, bununla birlikte bölgedeki Fransız askerlerinin sayısının azalacağını, bazı üslerin kapatılacağını belirterek bu kararın Çad ve Mali'de yaşanan son gelişmelerle ilişkili olmadığının altını çizdi.

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te "Barkhane Operasyonu"nu başlatmıştı. Günlük maliyeti 1 milyon avro olan Barkhane Operasyonu"nda 5 binden fazla Fransız askeri görev yapıyor.

Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika 'nın Sahel bölgesinde terörle mücadeleye destek için oluşturulan "G5 Sahel Gücü" adı verilen 5 bin kişilik ordunun kurulmasına Fransa öncülük etmişti.

Fransız Barkhane güçleri, Mali'de 3 Ocak'ta düzenledikleri hava saldırısında 19 sivilin ölümüne yol açmıştı.