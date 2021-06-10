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Macron duyurdu: Barkhane Operasyonu sona erecek

AA |  10 Haziran 2021 Perşembe - 20:14 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 20:51

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel bölgesinde 2014'ten bu yana devam eden "Barkhane Operasyonu"nu sona erdireceklerini bildirdi.


Macron, G7 zirvesi öncesi düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin  bölgedeki askeri varlığının derin bir dönüşümden geçmesinin bir parçası olarak  "Barkhane Operasyonu"nu sonlandıracaklarını belirtti.
 
Bölge ülkelerinin ordularına destek ve iş birliği şeklinde bir  operasyonu mümkün kılmak için bu kararın alındığını dile getiren Fransa  Cumhurbaşkanı, bu değişimle ilgili takvimin haziran sonunda açıklanacağını ifade  etti.
 
Macron, Fransa'nın askeri olarak 8 yıldan fazladır Sahel bölgesinde  varlık gösterdiğini, çok sayıda Fransız askerinin bu bölgedeki operasyonlarda  yaşamını yitirdiğini hatırlattı.
 
Amerikalı ve Avrupalı müttefikleriyle yapılan istişareler sonrası  Sahel'de Barkhane'nin yerini bölge ve Avrupa ülkeleri askerlerinden oluşan  uluslararası bir gücün alacağı bilgisini paylaşan Macron, "Fransız ordusu bu  gücün bel kemiği olacak." dedi.
 
Macron, bununla birlikte bölgedeki Fransız askerlerinin sayısının  azalacağını, bazı üslerin kapatılacağını belirterek bu kararın Çad ve Mali'de  yaşanan son gelişmelerle ilişkili olmadığının altını çizdi.
 
Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın  ardından 1 Ağustos 2014'te "Barkhane Operasyonu"nu başlatmıştı. Günlük maliyeti 1  milyon avro olan Barkhane Operasyonu"nda 5 binden fazla Fransız askeri görev  yapıyor.
 
Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın  Sahel bölgesinde terörle mücadeleye destek için oluşturulan "G5 Sahel Gücü" adı  verilen 5 bin kişilik ordunun kurulmasına Fransa öncülük etmişti.
 
 Fransız Barkhane güçleri, Mali'de 3 Ocak'ta düzenledikleri hava  saldırısında 19 sivilin ölümüne yol açmıştı.

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