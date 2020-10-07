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Macron: Daha fazla kısıtlayıcı tedbir alınmalı

AA |  07 Ekim 2020 Çarşamba - 23:08 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 23:08

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, günlük yeni tip corona virüs (covid-19) vaka sayılarındaki rekor artışın ardından salgına karşı daha fazla kısıtlayıcı tedbirin alınması gerektiğini belirtti.


Macron, Alex fırtınasının etkili olduğu, ülkenin güneydoğusundaki Saint-Martin-Vesubie semtine gerçekleştirdiği ziyarette, salgın ve fırtınanın sebep olduğu hasarlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Virüsün ülkede birkaç haftadır daha hızlı şekilde yayıldığını ifade eden Macron, "Salgına karşı daha fazla kısıtlayıcı tedbir alınmalı." dedi.
 
Macron, Kovid-19'la mücadelede, stratejilerden birinin de Fransızların sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini sağlamak olduğunu belirtti.
 
Alex fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini bildiren Macron, güneydoğu bölgesinde maddi hasarların oluştuğu yerlerin yeniden inşa edilmesi için birkaç aya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
 
Macron, bu bölgenin aynı şekilde yeniden inşa edilemeyeceğini ve burada değişikliklerin yapılabileceğini sözlerine ekledi.
 
Fransa'da son 24 saatte 18 bin 746 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.
 
Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 445'e, toplam vaka sayısı ise 653 bin 509'a yükseldi.

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Emmanuel Macron Fransa corona virüs
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