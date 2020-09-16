Doğu Akdeniz'de girilimi tırmandırmaya yönelik saldırgan ve yayılmacı siyaset izleyen Macron'a bir tepki de kendi halkından geldi. Le Monde gazetesi ve Ipsos/Sopra Steria kamuoyu araştırma şirketinin ortaklaşa yaptığı kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 82'si "Fransa'da düzeni sağlayacak gerçek bir lidere ihtiyaç var" dedi.

Doğu Akdeniz 'de girilimi tırmandırmaya yönelik saldırgan ve yayılmacı siyaset izleyen Macron'a bir tepki de kendi halkından geldi. Fransa 'da yapılan bir kamuoyu araştırması çarpıcı gereği gözler önüne serdi. Le Monde gazetesi ve Ipsos/Sopra Steria kamuoyu araştırma şirketinin ortaklaşa yaptığı kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 82'si "Fransa'da düzeni sağlayacak gerçek bir lidere ihtiyaç var" dedi.

Fransa'da Ipsos/Sopra Steria araştırma şirketinin son araştırması ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine duyulan güvenin azaldığını ortaya koydu. Le Monde gazetesinde pazartesi günü yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 82'si "ülke içinde düzenin sağlanması için gerçek bir lidere ihtiyaç olduğunu" belirtti.

Bu oranın, geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalara oranla yüzde 3'lük bir artış anlamına geldiği belirtildi. Eylül ayı başında YouGov tarafından yapılan bir anket de Fransız halkının yüzde 61'inin Cumhurbaşkanı Macron'u onaylamadığını ortaya koymuştu.

ÜLKE İÇİ TEPKİLER DEVAM EDİYOR

Yenişafak'ın haberine göre; Kasım 2018'den beri sarı yelekliler protestolarına sahne olan Fransa'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yönetiminden de memnun değil. BFM televizyonu için yapılan anket sonuçlarında, halkın yüzde 52'sinin Macron'un krizi çözüme kavuşturmak için attığı adımlara güvenmediği yer almıştı.