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Macaristan'da rekor sıcaklık

AA |  06 Ocak 2018 Cumartesi - 20:53 | Son Güncelleme : 06 01 2018 - 21:23

Son yılların en sıcak kışının yaşandığı Macaristan'da sıcaklık rekor seviyede yükselerek 17,4 dereceye çıktı.


Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,  Macaristan'ın birçok noktasında hava sıcaklığının son 43 yılın en yüksek  seviyesine ulaşarak 17,4 dereceye yükseldiği belirtildi.
 
Bugüne kadar yapılan ölçümlerde en yüksek sıcaklık oranının 1975  yılında Sopron kentinde 16,7 derece olarak ölçüldüğünü bugün ise ülkenin Somogy  bölgesinde sıcaklığın 17,4 derece olarak kaydedildiği bildirildi.
 
Gece sıcaklık rekorunun da kırıldığı belirtilen açıklamada, 1988  yılında Nagykanizsa kentinde 8,3 derece olarak ölçülen en yüksek sıcaklığın dün  gece Kaposvar kentinde 9,9 derece olarak ölçüldüğü ifade edildi.
 
Geçen yıl 80 kişi donarak hayatını kaybetmişti
 
 Macaristan'da geçen yıl hava sıcaklığı 8 Ocak gecesi Peşte bölgesinde  eksi 28,1 dereceyi görerek 1985 yılında ölçülen eksi 26,5 derece soğuk rekorunu  geçtiği bildirmişti.
 
Macar Sosyal Forumu ise soğuk hava dolayısıyla Macaristan genelinde 80  kişinin donarak hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
 
  
 
 

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