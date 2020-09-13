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Macaristan'da Kovid-19 nedeniyle okullar kapatılmayacak

AA |  13 Eylül 2020 Pazar - 17:51 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 17:51

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede ölü sayısı ciddi bir şekilde artmadığı sürece, okulların tekrar kapatılmayacağını ve ilkbaharda olduğu gibi ülkenin durmayacağını söyledi.


Macaristan Başbakanı Viktor Orban, kamu televizyonu M1'e yaptığı açıklamada, Macarların,  Kovid-19 nedeniyle hükümetten ülkenin tekrar durdurulmamasını talep ettiğini ve  hükümetinin de bunu sağlayacağını söyledi.
 
Ülkede son günlerde vaka sayısının rekor kırdığını ve bu rakamların  daha da artmasının beklendiğini belirten Orban, salgının ikinci dalgasında vaka  sayılarından daha çok ölüm oranlarını dikkate alacaklarını kaydetti.
 
Orban, ''Sokağa çıkma yasağı getirmek veya dijital eğitime geri dönmek  istemiyoruz. Hükümet, her şeyin güvenlik kurallarına uyularak genel akışında  yürümesini istiyor. İş yerleri, okullar hatta spor, kültür, sanat ve turizm  faaliyetleri de devam etsin istiyor.'' dedi.
 
Salgının birinci dalgasında gerekli tecrübeyi edindiklerini ve ikinci  dalgayla mücadeleye hazır olduklarını ifade eden Orban, yaptıkları araştırmalarda  halkın büyük çoğunluğunun eylül ayından itibaren okulların normal eğitim  kapsamında açılmasına destek verdiğini de belirtti.
 
Pandeminin kronik hasta ve yaşlıları daha çok etkilediğine de dikkat  çeken Orban, hükümetin söz konusu gruplarla ilgili önlem aldığını da sözlerine  ekledi.
 
Macaristan'da bugüne kadar 11 bin 825 vaka görülürken, 633 kişi ise  hayatını kaybetti.

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corona virüs macaristan Kovid-19
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