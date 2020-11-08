08 Kasım 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.192 1.01 EURO 10,1390 1.75
USD 8,5260 1.30 ALTIN 535,780 1.56
CANLI BORSA
TÜMÜ

Macar Bakan Kamboçya'yı karıştırdı! Okullar tatil edildi

AA |  08 Kasım 2020 Pazar - 20:04 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 20:04

Kamboçya'da, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun ülkeyi ziyaretinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, başkent Phnom Pen ve civarındaki bir eyalette okulların 2 hafta kapatılacağı bildirildi.


Kamboçya Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Szijjarto'nun ülkeyi ziyaretinde Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle, başkent Phnom Pen ve civar eyaletlerden Kandal'da okulların 2 hafta süresince kapalı tutulacağını duyurdu.
 
Kararın, veli ve öğrencilerin Bakan Szijjarto ile doğrudan veya dolaylı temas edip etmedikleri konusunda yeterli bilgi olmaması nedeniyle alındığını açıklayan Bakanlık, derslerin uzaktan eğitimle devam edeceğini kaydetti.
 
Szijjarto ve beraberindeki heyetin Kamboçya ziyareti sırasında 8'den fazla özel eğitim kurumuyla temasa geçtiği belirtiliyor. Heyetle 900 kişinin doğrudan veya dolaylı olarak temas ettiği tahmin ediliyor.
 
Szijjarto'ya Kamboçya'da eşlik eden bir korumanın da testi pozitif çıkmıştı. Bunun ardından Kamboçya Başbakanı Hun Sen ve kabineden 4 bakan da 14 gün karantinaya girmişti.

ETİKETLER

Kamboçya koronavirüs Peter Szijjarto
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.