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Maç izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA) |  25 Eylül 2021 Cumartesi - 20:44 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 20:50

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Alagöz Holding Iğdırspor'un Bayrampaşa ile maçını İstanbul'da Çetin Emeç Stadyumu'nda izleyen Fatih Aksoy (33) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aksoy, Iğdır Çalpala köyünde toprağa verilecek.


Iğdır'a bağlı Çalpala köyünde yaşayan Fatih Aksoy, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Alagöz Holding Iğdırspor'un Bayrampaşa maçını izlemek için Çetin Emeç Stadyumu'na gitti. Maçın ilk yarısı oynanırken Aksoy stadyumda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
 
İstanbulda vefat eden Aksoyun cenazesi Iğdıra getirilerek Çalpala köyünde toprağa verilecek.
 
BABASI DA KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETMİŞ
 
Bu arada, Aksoy'un babasının da 25 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
 

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Iğdırspor Bayrampaşa İstanbul
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