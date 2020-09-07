Mabel Matiz konserinde sosyal mesafe hiçe sayıldı

Sahneye modacı Esra Gürsoy imzalı mavi kıyafetle çıkan şarkıcı, ilk olarak “Mendilimde Kırmızım Var” şarkısını söyledi.

Sosyal mesafe unutuldu

Mabel Matiz’in Harbiye Açıkhava’da verdiği ikinci konserde biletlerin hepsi satıldı. Ancak gecede sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmediği, birçok seyircinin de maskesiz olduğu gözlendi.