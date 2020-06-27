Mabel Matiz kimdir, kaç yaşında ve nereli? En güzel Mabel Matiz şarkıları ve Maya albümü

Üniversite giriş sınavı YKS bugün yapıldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınava Mabel Matiz damga vurdu. Adaylar YKS sınavının ardından sosyal medyada soruları tartışıyor. YKS'de çıkan Mabel Matiz sorusu ise sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kişi internette Mabel Matiz kimdir? Malbel Matiz kaç yaşında ve nereli? sorularını araştırıyor. İşte Mabel Matiz'in biyografisi ve en güzel Mabel Matiz şarkıları...

2 milyon 437 bin 119 adayın geleceğini belirleyenYükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün yapıldı. Sınav sonrası adaylar sosyal medyada sınavı yorumluyor. YKS'de Mabel Matiz ile ilgili soru sosyal medyanın gündemine oturdu. Sınavın ardından Pek çok kişi Mabel Matiz kimdir? Mabel Matiz kaç yaşında ve nereli? sorularını araştırıyor. İşte Mabel Matiz hakkında merak edilenler ve en güzel Mabel Matiz Maya albümü şarkıları...

MABEL MATİZ KİMDİR?

Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca , 31 Ağustos 1985 tarihinde Mersin 'in Erdemli ilçesinde dünyaya geldi. Mabel Matiz, çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını, Erdemli’de geçirmiştir.

İlkokulu Tömük Dr. Mustafa Erden İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Erdemli Anadolu Lisesi’nde tamamlamış; 2003’te üniversite eğitimi için İstanbul ’a yerleşerek 2008’de İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2011 'de İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans bölümüne girmiş ve 2014'te buradaki eğitimini yarıda bırakmıştır.

Lise ve üniversite yıllarında kısa süreli gitar ve şan dersleri almış, üniversitede ilk müzik çalışmaları sayılabilecek birkaç cover grubu denemesinden sonra kendi içine dönerek kendi şarkılarını yazmaya ve daha sonradan adını duyuracağı ilk kişisel ev kayıtlarını almaya başlamıştır. 2008’den bugüne, gitar vokal ağırlıklı kaydettiği şarkılarını ve cover demolarını kişisel web sitesi üzerinden anonim olarak yayınlamıştır.

Mabel, müzikal prodüktörlüğünü ve bütün aranjelerini Alper Gemici ile birlikte üstlendiği ve 1 yıldan fazla bir süredir üzerinde çalıştığı, kendi adını taşıyan ilk albümünü 11 Mayıs 2011′de çıkarmıştır.

Mabel Matiz, 2012 yılının Ağustos ayında 2. Albümü olan Yaşım Çocuk’un kayıtlarına başlamıştır. Bütün aranjeleri Can Güngör ve Cihan Mürtezaoğlu’na ait olan bu albümün mixleri ve vokal koçluğu ise Tolga Görsev tarafından hayata geçirilmiştir.

2013 yılının Ocak ayında piyasaya çıkan Yaşım Çocuk albümünün ilk video klibi “Zor Değil “ şarkısına yönetmen Gürcan Keltek tarafından çekilmiştir.

Sanatçının ünlü söz yazarı Aysel Gürel için hazırlanan saygı albümü “Aysel’in” için kaydettiği “Sultan Süleyman” adlı şarkı ise 2013 yazının bir diğer sürpriz hiti olmuştur.

Mart 2013 yılında başladığı uzun ve çok ayaklı “Yaşım Çocuk” Türkiye turnesini tamamlayan sanatçı 1.5 yıl içinde 50 ye yakın şehirde 100 den fazla konser vermiştir.

Mabel Matiz 2014 yılında çok sayıda medya kuruluşu ve üniversite tarafından ödül almıştır. Sanatçı 2014 yılı içinde okuyucu oylarıyla belirlenen Hürriyet - Altın Kelebek “Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı”, GQ Türkiye dergisi tarafından da “Yılın Müzik Adamı” ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca "Yaşım Çocuk" albümü Milliyet Sanat dergisi okurlarınca "Yılın Albümü" seçilmiştir.

Mabel Matiz uzun süre devam eden Yaşım Çocuk Türkiye turnesinin hemen ardından 2014 yılının Ekim ayında yepyeni albümü “Gök Nerede”nin stüdyo kayıtlarına başlamıştır.

Kayıtları Ekim 2014 - Ocak 2015 tarihleri arasında Kadıköy Studio Bee ve Beyoğlu Babajim stüdyolarında tamamlanan “Gök Nerede”de 14 yepyeni Mabel Matiz şarkısı Şubat 2015 tarihinde müzikseverlerle buluşmuştur.

2018'de Kendi annesinin ismini verdiği yeni albümü “Maya” ile dinleyicilerinin karşısına çıkmıştır.

MABEL MATİZ MAYA ALBÜMÜ ŞARKILARI

Mendilimde Kırmızım Var

Öyle Kolaysa

Sarmaşık

Kalbime Azap

Canki

Ellerim Saçlarında Dolaşırken - Comme Un Animal

Çukur

Fırtınadayım

Ya Bu İşler Ne

Fırtınadayım

Dualar Değişir

Yaban

Pembe

Boyalı Da Saçların

Kara Beyaz Kedi

A Canım

Ayrılık Buna Denir

Sarışın Değil

Yıldızların Peşinde

Babamı Beklerken

Sarışın Değil

Mükemmeli