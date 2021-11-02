Mabel Matiz: Kekemeden pop star yarattım

"KEKEME OLDUĞUMU BİLMEDEN YAZDI"

Şarkılarıyla olduğu kadar sempatik tavırlarıyla da hayranlarını mest eden sanatçı, alkışlarla yaz turnesinin kapanış konserini gerçekleştirdi. Konserini sonlandırdıktan sonra seyircisinin tezahüratları üzerine yeniden sahneye çıkan Matiz, ‘Filler ve Çimen’ şarkısıyla bis yaptı.

Umut Ünver/Milliyet