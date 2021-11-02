Mabel Matiz: Kekemeden pop star yarattım

Bu sene Harbiye Açıkhava’da 5'inci kez sahne almanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını dile getiren Mabel Matiz, serin havaya rağmen kendisini yalnız bırakmayan dinleyicisine, "Sezonun son konserinde burada olup bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.
"KEKEME OLDUĞUMU BİLMEDEN YAZDI"
'Muhbir' şarkısını söyledikten sonra “Bir kekemeden pop star yarattım” diyen Mabel Matiz, "Canımın içi Sıla bu şarkının nakaratını kekeme olduğumu bilmeden yazdı. Okumaktan büyük keyif duyduğum bir şarkıdır. Buradan Sıla’ya da selam olsun” sözleriyle büyük alkış aldı.
Şarkılarıyla olduğu kadar sempatik tavırlarıyla da hayranlarını mest eden sanatçı, alkışlarla yaz turnesinin kapanış konserini gerçekleştirdi. Konserini sonlandırdıktan sonra seyircisinin tezahüratları üzerine yeniden sahneye çıkan Matiz, ‘Filler ve Çimen’ şarkısıyla bis yaptı.
Umut Ünver/Milliyet