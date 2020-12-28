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Maaşlara zam yüzde 21,56! Hepsi değişiyor...
Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam oranını merak ediyordu. Asgari ücret zammı bugün belli oldu. Asgari ücretle çalışan bir kişinin eline 2021'de net 2 bin 825 lira geçecek. Asgari ücretli çalışan evli ve bir çocuğu olan kişi için ise bu rakam AGİ'de oluşacak fark ile birlikte 3 bin 13 liraya olacak. Asgari ücret zammı ile birlikte pek çok ücrette de artış yaşanacak. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı gibi ödeme kalemlerine de zam yapılacak.