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Maaşlara zam! Yüz binleri kapsıyor! En az 4800 lira...
Maaşlara zam yapılıyor. Yüz binlerce kamu işçisini kapsıyor. En düşük brüt ücretin 4 bin 800 lira olması talep ediliyor. Hükümet ile işçilerin yoğun pazarlıkları sürüyor. Önümüzdeki günlerde işçi tarafını temsil eden derneklerin yeni bir talepte bulunması bekleniyor. Hükümetin talebi ise brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100, 3 bin 750- 4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam yapılması olarak öne çıkıyor.
Kamu işçileri için toplu sözleşme sürecinde önemli viraja girildi. Bu hafta tekliflerin revize edilmesi ve orta noktada buluşulması bekleniyor. İşte merak edilen tüm detaylar...