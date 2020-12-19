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Maaşlara zam yapılacak! İmzalar atıldı, yüzde...

AA |  19 Aralık 2020 Cumartesi - 17:49 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 18:04

Harekete geçildi ve imzalat atıldı. Maaşlara zam yapılacak. Zamda artış yüzde 17 ila yüzde 22 oranında olacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında 2 bin 253 işçinin maaşlarında yüzde 17 ila yüzde 22 artış yapılacağı bildirildi.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2020-30  Haziran 2023 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediyesi Genel  Sekreteri Ahmet Adanur ile Hizmet İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı İsmail Kaplan  arasında imzalandı.
 
Törende konuşan Kaplan, sözleşmenin iki taraf için de hayırlı olmasını  dileyerek, "Maaşların artmasının yanı sıra yapılan sözleşmelerin adaletli oluşu,  bizi ve üyelerimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Yaptığımız bu sözleşmelerle  üyelerimizin maaşlarında birinci yıl ortalama yüzde 17 ile yüzde 22 arasında  artış yapılmış olup, ikinci ve üçüncü yıllarda ise yıllık enflasyon oranlarında  yevmiyeleri, sosyal kalemler ve yılda bir kez ödenenler de dahil olmak üzere  artış yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
 
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkür eden  Kaplan, şunları kaydetti:
 
"Bizleri en çok da mutlu eden, başkanımızın babacan tavırları  olmuştur. Bizleri anlamak için dinlemiş, daha çok verilmesi konusunda tüm  imkanları zorlamıştır. Bu zor süreçte bile çalışanına sonuna kadar destek olan  bir belediye başkanı ile çalışma imkanı bulduğumuz için bizler de kendimizi  şanslı hissediyoruz. İşçinin yüzü gülerse başkanın yüzü güler, başkanın yüzü  gülerse şehrin yüzü güler. İşçinin yüzünü güldürdünüz, sizin de yüzünüz hep  gülsün başkanım. İşçi kardeşlerimiz, sorunun parçası olmayıp çözümün parçası olan  başkanımızın duacısı olacaktır."
 
Genel Sekreter Adanur da göreve geldikleri günden itibaren her zaman  işçilerin yanında olmaya özen gösterdiklerini belirterek, "Onların mutlu olması  ve daha rahat bir yaşam sürmesi adına tüm imkanlarımızı zorluyoruz. Bugün burada  imzaladığımız toplu iş sözleşmemiz, Büyükşehir Belediyemize ve işçilerimize  hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
 
Sözleşmenin Büyükşehir Belediyesinin iştirakleri Trabel, Turkuaz, Tulaş ve Trabsu anonim şirketlerinde çalışan 2 bin 253 işçiyi kapsadığı  kaydedildi.

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