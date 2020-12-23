Maaşlara zam! 468 lira...

Milyonlar bekliyordu. İlk rakam ortaya çıktı 2 bin 792 lira. Geçen yıla göre değişim yüzde 20 civarında. Komisyon tarafından bu veriler göz önünde bulundurulur ve kabul edilirse asgari ücretlinin maaşına 468 lira zam gelecek. Asgari ücrete yapılan zam aynı zamanda tüm çalışanların Asgari Geçim İndirimi ücretlerini de değiştirecek. Asgari ücrette yüzde 20 artışa gidilirse milyonlarca memur ve işçinin aldığı 220.73 lira tutarındaki Asgari Geçim İndirimi de 264.87 liraya çıkacak. Öte yandan TÜİK komisyonu sunduğu asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı. (TÜİK) asgari ücret ile ilgili yapılan hesaplamanın teknik işlem olduğu belirterek, "Bu hesap bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık toplam harcama gereksinimini göstermektedir ve bu çalışmanın sonuçları Komisyona sunulmaktadır. Ne asgari ücret ne de asgari ücret artış oranı TÜİK tarafından belirlenmemekte ve önerilmemektedir" denildi.

Asgari ücret zammıyla ilgili açıklama geldi. İlk rakam ortaya çıktı ve asgari ücret teklifi 2 bin 792 TL olarak sunuldu. Eğer TÜİK'in bu teklifi kabul edilirse maaşlara 468 lira zam olarak yansıyacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesi için dün üçüncü toplantı yapılırken TÜİK'in yüzde 20'lik artışla 2.792 TL hesabı üzerine bu teklif kabul görürse AGİ'nin de 2021 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2021 yılı asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını Türk-İş ev sahipliğinde dün gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 bin 792 liralık yeni asgari ücret hesabını komisyona sundu. TÜİK'in asgari ücret hesaplamasında geçen yıla göre değişim oranı yüzde 20 oldu.

ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon'un çevrim içi düzenlenen toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti. Toplantıda asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi. TÜİK temsilcisi yaptığı sunumda bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş (yüzde 19.78 artış), orta nitelikte işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş (yüzde 20.17 artış), hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş (yüzde 20.53 artış) olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

AGİ ÜCRETLERİ DE ARTIYOR: 220 LİRADAN 264 LİRAYA

Asgari ücrette yüzde 20 artışa gidilirse milyonlarca memur ve işçinin aldığı 220.73 lira tutarındaki Asgari Geçim İndirimi ücretleri de 264.87 liraya yükselecek.

"İNSANLARIN MUTLU OLACAĞI BİR RAKAM MASAYA GETİRİLMELİ"

Geçmiş yılların aksine Türk-İş dünkü toplantıda rakam telaffuz etmezken, TÜİK'in paylaştığı bekar bir işçinin asgari geçim tutarlarının ülke gerçeklerini yansıtmadığını savundu. Türk-İş heyeti, işveren ve hükümetin teklifini beklediklerini belirterek, şu açıklamayı yaptı: "TÜİK'in açıkladığı bu rakamlar kasım ayına ait olup, aralık ayı ve gelecek yıl enflasyonuna göre bu rakamların daha da düşük kalacağı ortada. Bu rakamın sadece bekar bir işçi için geçerli olduğuna dikkati çekeriz. İşveren ve hükümet, insanların tebessüm edeceği, mutlu olacağı bir rakamı masaya getirmeli. Daha önce de söylediğimiz gibi, çalışanların kabul edeceği bir rakam olursa Türk-İş olarak buna 'evet' deriz."

MİLYONLARCA ÇALIŞANIN AGİ'Sİ DE YÜKSELECEK

TÜİK'İN sunduğu rakama göre ağır işlerde çalışanlara yüzde 19.78 artış yapılması durumunda bu kapsamda çalışanların Asgari Geçim İndirimi 264 lira 30 kuruş olacak, orta nitelikçe çalışanlar için bu tutar 265 lira 25 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için de 266 lira olacak. Asgari ücrete ilişkin nihai kararın verileceği son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

ASGARİ ücret, halen bekar bir işçi için aylık net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2 BİN 792 LİRA MAAŞ ÖNERİLDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. 3.5 saat süren toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 bin 792 lira 10 kuruş asgari ücret maaşı önerdi.

TEMSİLCİLER VARDI

Tarafların olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı boyunca geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat katıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TOPLANTI VAR

Yaklaşık üç saat süren toplantıda, TÜİK temsilcisi tarafından sunum yapıldı. Buna göre, TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bekar işçi için hesaplanan asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19.78 oranında artışla 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta işlerde çalışan işçi için yüzde 20.17 artışla 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde ise yüzde 20.53 artışla 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak önerildi. Taraflar 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için haftaya bir daha toplanacak.

TÜİK'TEN YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Öte yandan TÜİK komisyonu sunduğu asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı. TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 15 üyeden oluştuğu ve bu üyelerden 5'inin devlet temsilcilerinin olduğu bildirildi.

TÜİK'in bu daimi temsilcilerden biri olduğu belirterek, "TÜİK’in komisyondaki görevleri, ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik gelişmelere dair bir rapor hazırlamak ve komisyonun vereceği görev doğrultusunda bir işçinin gerek duyduğu kalori miktarlarını dikkate alarak farklı iş kolları için aylık ücret maliyetini çıkarmaktır. TÜİK hesaplamaları yaparken sadece bünyesinde bulunan fiyat verilerini kullanmakta ve hesaplamaları Asgari Ücret Tespit Komisyonun direktiflerine göre yapmaktadır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından Kurumumuza iletilen dengeli beslenme kalıbı kapsamındaki ürünlerin fiyatları bölgesel düzeyde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan işçi sayıları ile ağırlıklandırılarak hesaplamalar yapılmaktadır. Dengeli Beslenme kalıbında yer alan ürünler Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenmiş olup, TÜİK tarafından sadece fiyat verileri kullanılarak hesaplamalar yürütülmektedir" denildi.

'ARTIŞ ORANI TÜİK TARAFINDAN BELİRLENMEMEKTE'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun verdiği görev çerçevesinde TÜİK'in, Hacettepe Üniversitesi'nin belirlediği 'işçi dengeli beslenme sepeti'nde yer alan gıda maddelerinin günlük ve aylık parasal değerlerini TÜFE endeksi kapsamında yer alan ve her ay internet sitesinde yayımladığı bölge bazındaki ortalama perakende satış fiyatlarını esas alarak üç farklı iş kolu için hesapladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna göre, bir işçinin ihtiyacı olan kalori miktarı üzerinden belirlenen gıda ürünlerinin bölge bazında ortalama fiyatı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen işçi sayıları dikkate alınarak Türkiye geneli için günlük ortalama gıda harcama gereksinimi tespit edilmektedir. Daha sonra, Türkiye geneli için gelir ayrımı gözetilmeksizin 2017-2018-2019 yılları için ortalama gıda harcamalarının payı yüzde 23,1 ve gıda dışı diğer harcamaların payı ise yüzde 76,9 olarak alınarak, gıda harcaması için bulunan değer üzerinden bir işçinin aylık toplam harcama gereksinimine ulaşılmaktadır. Sonuç olarak TÜİK, çerçevesi, içeriği ve metodolojisi Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş olan teknik bir hesaplama yapmaktadır. Bu hesap bir işçinin ihtiyaç duyacağı aylık toplam harcama gereksinimini göstermektedir ve bu çalışmanın sonuçları Komisyona sunulmaktadır. Ne asgari ücret ne de asgari ücret artış oranı TÜİK tarafından belirlenmemekte ve önerilmemektedir."