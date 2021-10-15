Maaşlara yüzde 22 zam! Çalışanları yakından ilgilendiriyor

Maaşlara zam yapılacak. Çalışanların ücretlerinde yüzde 22 artış yapılması bekleniyor. Hazırlıklar başladı. Şirketlerin yüzde 87’si, 2022 yılı için, bu yılın sonunda gerçekleşecek enflasyondan daha yüksek oranda maaş zammı yapmayı planlıyor. Bu çerçevede şirketler, 2022 yılı için zam oranının yüzde 22 olacağını öngörüyor.

Dünya genelinde 40 ülkede faaliyet gösteren Endeavor, Türkiye’nin hazırlattığı ‘Girişimci Şirketlere Özel Ücret ve Yan Haklar Raporu’ yayınlandı.

Endeavor Türkiye ile girişimci şirketler için insan ve kültür konularında danışmanlık hizmetleri veren Talentmelon’un ortak yürüttüğü araştırma için Türkiye’nin hızlı büyüyen 60 girişiminden veri alındı.

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 87’si, 2022 yılı için, bu yılın sonunda gerçekleşecek enflasyondan daha yüksek oranda maaş zammı yapmayı planlıyor. Bu çerçevede şirketler, 2022 yılı için zam oranının yüzde 22 olacağını öngörüyor. Şirketler, 2021 yılı için yüzde 17 maaş artışı planlarken, uyguladıkları zam oranı planların üzerine çıkarak yüzde 23 olarak gerçekleşti.

Katılan şirketlerin yüzde 82’si ücretlendirme stratejilerini güncelleme planları yaptığını; yüzde 44’ü yetenekli çalışanlarını elde tutmak için ücret stratejisini gözden geçirdiğini bildirdi. Şirketlerin büyük bölümü çalışan performansını maaş artırma sürecinde göz önüne aldıklarını belirtse de; yüzde 88 maaş artışlarının bireysel performansa göre ayrıştığını; yüzde 57 ise performansı şirket veya takım hedeflerine göre değerlendirdiğini belirtti.

HİBRİT ÇALIŞMA

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 56’sı 2022 yılında hibrit çalışmaya, yüzde 4’ü ise tamamen uzaktan çalışmaya geçecek. Çalışanların yarıdan fazlası tamamen uzaktan çalışmayı isterken, evde ya da ofiste çalışmanın üretkenliği etkilemediğini bildirdi.

Hibrit çalışmayı uygulamayı düşünen şirketlerin çoğu haftanın 2-3 günü ofiste çalışmayı planlıyor. Bazı şirketler ofisten çalışma gününü çalışanlarının kararına bırakırken, yüzde 15’lik bir kısım hangi günler ofise gelineceğine henüz karar vermedi. Şirketlerin büyük bölümü hibrit modelde, uzaktan çalışılan günlerde şehir dışından çalışmaya da izin veriyor.

Şirketler çalışanları için ruhsal sağlık desteğini artırarak sürdürürken, şirketlerin yüzde 50’si meditasyon, yoga, psikoterapi tipi destekler sağladı. Bu tür destek veren şirket sayısı geçen yıl yüzde 35 idi. Girişimci şirketlerin başlangıç seviyelerindeki kadın oranları, C seviyeye doğru ilerledikçe ortalama yüzde 50 oranında düşüyor. Teknoloji rollerindeki kadın oranı çok azken, teknoloji ekip lideri pozisyonunda hiç kadın yönetici bulunmuyor.

EN YÜKSEK MAAŞ YAZILIMCILARA

Geçen yıl olduğu gibi şirketler 2021’de de en yüksek maaşı yazılım geliştiricilere verdi. Tüm yazılım geliştirme rolleri arasında en yüksek maaş ise veri bilimciler, yapay zeka mühendisleri, kalite kontrol mühendisleri ve mobil geliştiriciler şeklinde sıralandı. Şirketlerin yüzde 90’ı çalışanlarına tamamlayıcı ya da özel sağlık sigortası sunarken; yüzde 67’sinde iyi performans primle ödüllendirildi.