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Maaşlara 1000 lira zam! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, ödenecek para...
Maaşlara 1000 lira zam! Milyonlarca memur ve memur emeklisi bekliyordu ve 2022-2023 maaş zamları belli oldu. Kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar açıklandı. Memur ve emeklileri maaşlarını 2022’de yüzde 12, 2023’te de yüzde 14 zamlı alacak. Oluşacak enflasyon farkı da zamlara eklenecek. Memur emeklilerinin maaşında da 2 yılda enflasyon farkları hariç tutulduğunda en az 1.000 lira civarı artış olacak. 3 bin 276 lira olan en düşük memur emekli maaşı Temmuz 2023’te 4 bin 213 liraya yükselecek. Tabloda detaylı olarak açıklandı. İşte emekli memurun zamlı maaşları...