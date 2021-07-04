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Maaşlar yükseliyor! Yüzde 20 zam...

AA |  04 Temmuz 2021 Pazar - 12:07 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 12:07

Yüz binlerce çalışana güzel haber! Maaşlar artıyor. Zam oranları netleşiyor. Kamuda çalışan 700 bin kişinin maaş artışı ile ilgili geri sayım başladı. Kamudaki 700 binden fazla işçinin ücret zammının belirleneceği görüşmelerde işvereni temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), işçi kesiminin taleplerini bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamını dikkate alarak değerlendirecek.


 
Yüz binlerce işçiyi ilgiliendiren zam görüşmeleri devam ediyor. Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, karayolları, demiryolları,  şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu  kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu  Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.
 
Türk-İş ve Hak-İş ilk 6 ay için yüzde 20 zam istedi
 
Önce yıllardan farklı olarak bu dönem birlikte hareket eden ve ortak  talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin  öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde  20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.
 
 İşçi tarafını taleplerinin ekonomik boyutunu yaklaşık bir aydır  değerlendiren TÜHİS, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yarın açıklayacağı  haziran ayı enflasyon oranını beklemeye başladı.
 
 Değerlendirmesinde, 2021'in ilk 6 aylık enflasyon oranını da dikkate  almak isteyen işveren kesimi, bu doğrultuda hazırlayacağı zam teklifini işçi  tarafına sunacak.
 
TÜHİS'in teklifini sunmasının ardından hareketlenecek zam pazarlığının  temmuz ayının ortasında sonuçlanması bekleniyor.
 
  
 

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